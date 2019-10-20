في أولى مواجهات الموسم الجديد.. التعادل السلبي ينهي مباراة المنيا وسوهاج

أسفرت أولى مواجهات فريق المنيا بالموسم الجديد من الدوري الممتاز "ب" عن التعادل السلبي مع فريق سوهاج، وشهدت المباراة التي أقيمت بملعب استاد جامعة المنيا، قوة بين الفريقين ، بينما استحوذ لاعبو المنيا على الكرة في عدة فترات من المباراة، ولم يحالفهم الحظ في تسجيل الأهداف.
وكان الفريق المنياوي، قد خاض المباراة بتشكيل ضم كل من، محمد حسانين "حارس مرمى" ، وسايكو – كاستيلا – برسوم محروس – محمد آدم – الشوبكشي – عمرو فيرون – زيزو – سماره – وائل علي – علي دياب، كما شارك خلال الشو الثاني عمروعصام بديلا لزيزو ، كامل أحمد بديلا لدياب ، وعمرو عثمان ، بدلا من وائل علي.
بتلك النتيجة، حصد كل فريق على نقطة وحيدة ، بينما يتصدر فريق بني سويف المجموعة بثلاثة نقاط، بعد فوزه برباعية نظيفة على شبان قنا.
من جانب آخر حرص مجلس إدارة نادي المنيا كاملا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر على حضور المباراة لمتابعة ودعم الفريق خلال الموسم الجديد.
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