التعادل السلبي يحسم لقاء سوهاج والمنيا

حسم التعادل السلبي لقاء سوهاج والمنيا أحد أندية مجموعة الصعيد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات أولى جوالات دوري القسم الثاني.

وبدأ المنيا اللقاء بتشكيل يضم: محمد حسانين، محمد آدم، برسوم محروس، أحمد كاستيلا، سايكو، مصطفي شعبان(الشوبكشي)، عمرو فيرون، عبدالعزيز الشاعر، محمد سماره، علي دياب،

وائل علي.

بينما بدا سوهاج اللقاء بتشكيل يضم.. بهاء صابر، محمد ثروت، محمد عبدالسميع، محمد حفظي، أحمد حاتم، أحمد جمال، جون مينا كونوديسي، إسلام طارق، عادل رجب، محمد صبري، محمود شعبان تريكه.