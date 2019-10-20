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شباب الإسماعيلي يحقق الفوز على الجونة بدوري الجمهورية

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حقق فريق الإسماعيلي مواليد 99 الفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد. في المباراة التي أقيمت اليوم، علي الملعب الفرعي بنادي القناة لحساب الأسبوع السابع بدوري الجمهورية.

هدف المباراة جاء عن طريق هداف الفريق حازم مرسي ليرتفع رصيده للنقطة 14.

بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من عبدالرحمن صلاح، محمود البدري، محمد مصيلحي، محمد نصر، عمر هنيدي، كاستيلو، محمد

الضرف، محمد سليمان (إسلام فراج)، محمد عبدالسميع (إبراهيم حسن)، محمود عبدالله (أحمد إبراهيم)، حازم مرسي.

ويقود الفريق فنيا .. إسلام كاظم وغريب فتحي مدربين، أحمد عبده مدرب حراس مرمي، حازم عليان أخصائي علاج طبيعي، محمد صالح إداري.

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