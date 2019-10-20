بني سويف يقهر شبان قناة برباعية في افتتاح دوري القسم الثاني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف الفوز علي نظيره شبان قناة بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات أولى مباريتهم بدوري القسم الثاني "مجموعة الصعيد".
وافتتح التسجيل لبني سويف محمود بكري في الدقيقة 35، وسجل أيضا بكري الهدف الثاني له من تسديدة قوية في الدقيقة 59، وسجل أحمد عبد الرازق الهدف
وعلي الناحية الأخري بمجموعة الصعيد الفيوم يتغلب علي الألومنيوم بهدفين مقابل هدف، وحسم التعادل الإيجابي لقاء البنك الأهلي والإعلاميين بهدف لكل منهما.
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