لاعبة الإسماعيلي تحصل على برونزية بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

حصدت لاعبة الإسماعيلى ومنتخب مصر رُسل أسامة، الميدالية البرونزية ببطولة مصر الدولية المقامة بمدينة شرم الشيخ.

واستطاعت لاعبة الدراويش تخطي أدوار البطولة فردي تحت 13 عاما لتنال أول ميدالية دولية فى تاريخ تنس الطاولة للإسماعيلى الطاولة للإسماعيلى وتحتل لاعبة الدراويش رقم 5 على مستوى الجمهورية فى ظل النتائج المميزة التى تقدمها سواء مع الفريق أو المنتخب الوطنى.

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