طبيب الإسماعيلي يشكف تطورات إصابة ثنائي الفريق

قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادي لإسماعيلى أن محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق بات جاهزا للمشاركة بعد اكتمال شفائه. وتعرض اللاعب للإصابة بالعضلة الخلفية خلال مشاركته بلقاء المنتخب الأوليمبى أمام نظيره الجنوب الأفريقى. الأوليمبى أمام نظيره الجنوب الأفريقى. وأضاف: "اللاعب الدولى اصبح فى امكانيته المشاركة بلقاء الجزيرة الإماراتى بكأس محمد السادس وذلك حسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش". وبسؤال طبيب الإسماعيلى عن موقف إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق أجاب عبد العزيز :"لايزال فى مرحلة التجهيز ، إلا أن هناك صعوبة فى لحاقه لعدم اكتمال شفاءه بشكل كامل". ويستضيف الدراويش منافسه الجزيرة الإماراتى الأربعاء المقبل فى ذهاب ثمن نهائى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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