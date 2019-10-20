سيف عيسى يتوج بفضية الجائزة الكبرى للتايكوندو

أحرز سيف عيسى، لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو، الميدالية الفضية في منافسات وزن -80 كجم ببطولة الجائزة الكبرى المقامة في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر بصوفيا في بلغاريا وذلك بعد خسارته المباراة النهائية أمام اللاعب الأردني صالح الشرباتي.
وحقق عيسى مشوار متميز بالبطولة حيث فاز في نصف النهائي على اللاعب البرازيلي ايكارو ميجل مارتينز.
وصعد عيسى لنصف النهائي بعد فوزه في دور ال
وكان عيسى تأهل لربع النهائي بعد فوزه في مباراة دور ال 16 على لاعب أمريكا جيسين ايشيدا بنتيجة 8-2.
وخاضت مصر منافسات البطولة بستة لاعبين لاعبين (3 سيدات و3 رجال) وهم: نور حسين (-49 كجم)، ورضوى رضا (-57 كجم)، وهدايةملاك (-67 كجم)، ومعاذ نبيل (-58 كجم)، وعبد الرحمن وائل (-68 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم).
ويقود الفريق فنيًا المدير الفني المكسيكي اوسكار سالازار والمدرب محمد مجدي. ويرأس البعثة محمد عبد المنعم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.
وتقام بطولات الجائزة الكبرى في الأربع أوزان الأولمبية للرجال وللسيدات وهي: -58 كجم، و-68 كجم، و-80 كجم، و+80 كجم للرجال. وأوزان: -49 كجم، و-57 كجم، و-67 كجم، و+67 كجم للسيدات. ويتأهل للمشاركة في البطولة أول 32 لاعبا في التصنيف الأولمبي في كل وزن.
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