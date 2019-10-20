مروان محسن يواصل برنامجه التأهيلي

واصل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم على ملعب التتش، تحت اشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل بالنادي

للتعافي من إصابته الأخيرة في "الوجه".

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق على متابعة مران اللاعب والاطمئنان على

حالته والتعرف على مدى استجابته لفترة التأهيل.

وخاض مروان، جلسة في الجيم، وبعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش، وذلك في إطار البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.