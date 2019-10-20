رسميًا | عودة مُحبطة لأقدم ستوديو رياضي مصري

أعلنت قناة النيل للرياضة بشكل رسمي، عودة الاستوديو التحليلي الأقدم في تاريخ الإعلام الرياضي المصري “ستاد النيل” عبر شاشة القناة لأول مرة هذا الموسم، لكن هذه المرة مع بطولة مهمشة لا تحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور كما كان الحال في لسنوات طويلة.

تخصص ستاد النيل في تحليل مباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات الأندية المصرية في أفريقيا، بالإضافة إلى مباريات المنتخبات المصرية المختلفة، وبطولة كأس أمم أوروبا 2000 و2004 وبطولة كأس العالم 2002.

وتوقف ستاد النيل عن العمل من بعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 34 من الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2018، والتي شهدت فوز الأهلي بهدف دون رد سجله الدولي التونسي على معلول.

وفشلت قناة النيل للرياضة في الحصول على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز عن الموسم الجديد 2020/2019 بسبب انسحاب الشركة الرعاية للقناة “برزنتيشن”، لتذهب المباريات إلى قناتي تايم سبورتس وأون سبورت.

ولم تجد قناة النيل للرياضة حلاً للإبقاء على البرنامج التحليلي الأقدم في تاريخ الإعلام الرياضي المصري “ستاد النيل” سوى بتقديم مباريات الدوري المصري الدرجة الثانية، المعروفة بدوري “المظاليم”، وهو دوري لا يحظى بمتابعة جماهيرية مثل الدوري الممتاز.

وسيقدم ستاد النيل عضو الاتحاد المصري السابق “خالد لطيف” وسيزامله طه الحديري، على أن يكون وليد عبد العزيز رئيسًا للتحرير.

وسيتم بث البرنامج من مبنى التلفزيون المصري “ماسبيرو” بعدما كان يبث في السنوات الماضية من مدينة الإنتاج الإعلامي.

وسيبدأ ستاد النيل اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، لتحليل مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى لدوري المظاليم، عن المجموعة A.

والتالي جدول مجموعات دوري الدرجة الثالنية بموسم 2020/2019: