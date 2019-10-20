اونلاين | يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتدبث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول

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يقدم لكم موقع " الخليج 365 الرياضي" خدمة بث مباشر مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد YALLA SHOOT 7ASRY اليوم الأحد 20-10-2019، حيث يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول على ملعب KORA STAR "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمراء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بالموسم الحالي 2019 – 2020.

KORA LIVE مباريات الدوري الإنجليزي ، ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي (البريميرليج) برصيد 24 نقطة من 8 إنتصارات متتالية، وسجل لاعبوه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات و3 هزائم، سجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

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بث مباشر مباريات ليفربول (محمد صلاح) SALAH LIVE حيث تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد 20 – 10 – 2019 علي أرضية ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثالثة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"KORA ON LINE

يتطلع فريق ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد لحصد 3 نقاط جديدة والابتعاد كورة ستار KORA STAR بث مباشر - بصدارة الدوري الإنجليزي والاقتراب من حصد اللقب الذي فقده في الاسابيع الأخيرة بالموسم الماضي، كما يتطلع لتحقيق رقمًا تاريخيًا بالوصول لـ 18 انتصار متتالي ليعادل انجاز مانشستر سيتي والذي حقق هذا الرقم في الفترة بين أغسطس وديسمبر 2017، تابع لايف مباراة LIVERPOOL علي يلاشوت بلس حصري.

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