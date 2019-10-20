اونلاين | الديربي يشتعل.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YouTube بي ان سبورت المفتوحة الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الديربي يشتعل.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YouTube بي ان سبورت المفتوحة الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019 في الخامسة والنصف عصراً على ملعب الأولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًًًً بتوقيت مصر والسادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والسابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 2 HD

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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البث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي، حيث يواصل الحمر سلسلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، حيث تمكن من تحقيق فوزًا صعبًا على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من البطولة في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد معقل الريدز، وبهذا الانتصار يحقق ليفربول العلامة الكاملة بالفوز في 8 مباريات حتى الآن ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

وعلى صعيد آخر، يعيش الشياطين الحُمر فترة عصيبة في الدوري هذا الموسم تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولسكاير وكانت أخر مباراة لمانشستر يونايتد أمام نيوكاسل وخسرها بهدف نظيف على ملعب جيمس بارك فى الجولة الثامنة من الدوري. وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الشياطين الحُمر عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر فمنذ بداية الموسم خاض الفريق 8 مباريات، فاز في مباراتين وخسر ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث مباريات.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر، حيث تُذاع المباراة في الخامسة والنصف مساءًً اليوم الأحد عبر شبكة قناة Bein Sports 2 HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تُذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sports 2 HD بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

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