اونلاين | كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفليفربول ومانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش جووول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفليفربول ومانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش جووول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم في مباراة نارية على ملعب أولدترافورد معقل زعيم مدينة مانشستر، في إطار قمة منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم

وتعد beIN SPORTS HD 2 أبرز القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم، والتي ستنطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، وبتعليق حفيظ دراجي .

ويقدم مقع الخليج 365 الرياضي لجميع زواره وعشاق الكرة الإنجليزية إمكانية متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم، عبر رابط مشترك مع يلا شوت أو Yallho Shoot أو KORA NOW.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم

ويتواجه ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم على ملعب أولدترافورد في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش .

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم

ومن المتوقع أن يدخل أصحاب الأرض خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من:-

Advertisements

حراسة المرمى : سيرجيو روميرو .

خط الدفاع : وان بيساكا ، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، أشلي يونج .

خط الوسط : ماكتوميناي، فريد ، ماتيتش .

خط الهجوم: دانييل جيمس، راشفورد، مارسيال .

وعلى الجانب الأخر من المتوقع أن يدخل ليفربول ضد مانشستر يونايتد بتشكيل كالأتي :-

حراسة المرمى: أليسون .

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني .