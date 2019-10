اونلاين | كورة لايف NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف NOW مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب أولدترافورد المباراة النارية التي ستجمع ليفربول ومانشستر يونايتد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" . موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ويتواجه ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أولدترافورد في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد Advertisements وتذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بتعليق الجزائري حفيظ دراجي حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2، التابعة لمجموعة قنوات beIN SPORTS الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي . مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، والي ستنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot أو KORA NOW. ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد يشعل القمة ويدخل ليفربول ومانشستر يونايتد المباراة بهدف تحقيق نقاط المباراة الثلاث، وذلك بعدما تمكن فريق ليفربول من تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، فيما يحل مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط .

