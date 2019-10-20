اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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يوفر موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر YALLA LIVE لمباريات الدوريات العالمية، والبطولات الكبري، وذلك لوصول متعة المشاهدة لعشاق الساحرة المستديرة للجماهير المصرية وفي الوطن العربي، ولمحاولة كسر احتكار قنوات بي إن سبورتس لمباريات البطولات الكروية الهامة، شاهد لايف مباريات كرة القدم على COOL KORA.

كورة ستار KORA STAR- سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل اليوم الأحد 20-10-2019، حيث يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلا على فريق مانشستر يونايتد علي ملعب "أولد ترافورد" أحد اعرق ملاعب كرة القدم بالعالم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

YALLA SHOOT PLUS يلا شوت بلس، حيث تدور أحداث القمة النارية بين ليفربول بقيادة محمد صلاح ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي ، وذلك اليوم الأحد الموافق العشرين من شهر أكتوبر لعام 2019 علي أرضية ملعب أولد ترافورد، تابع بث مباشر وحصري للمباراة علي COOL KORA.

KORA4LIVE لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، حيث يتوقع أن يبدأ يورجن كلوب مدرب ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.

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خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

KORA ONLINE علي الجانب الآخر يبدأ أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد مباراة ليفربول اليوم بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: روميرو.

خط الدفاع: يونج، ماجوير، لينديلوف، بيساكا.

خط الوسط: ماتيتش، ماكتومناي، دانيال جيمس، ماتا، راشفورد.

خط الهجوم: مارسيال.

يستطيع عشاق الكرة الإنجليزية متابعة البث التليفزيوني لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد 20-10-2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا عبر قناة BEIN SPORTS HD 2، كما يمكنكم مشاهدة بث مباشر KORA4LIVE لمباراة ليفربول (MO SALAH) من خلال روابط بث مباشر الأسطورة LIV7HD، ويوتيوب بجودة فائقة تناسب جميع السرعات.