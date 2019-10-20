اونلاين | شووت TALAKA بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت Yalla bein شغال كورة ستار ماتش ليفربول

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شاهد بث مباشر KORA ONLINE لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد 20-10-2019، حيث يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمراء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بالموسم الحالي 2019 – 2020.

بث مباشر KORA4HD مباريات الدوري الإنجليزي LIVE، ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي (البريميرليج) برصيد 24 نقطة من 8 إنتصارات متتالية، وسجل لاعبوه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات و3 هزائم، سجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

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كورة أونلاين KORA ONLINE بث مباشر مباريات ليفربول (محمد صلاح) حيث تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد 20 – 10 – 2019 علي أرضية ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثالثة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

كورة ستار KORA STAR بث مباشر - يتطلع فريق ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد لحصد 3 نقاط جديدة والابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي والاقتراب من حصد اللقب الذي فقده في الاسابيع الأخيرة بالموسم الماضي، كما يتطلع لتحقيق رقمًا تاريخيًا بالوصول لـ 18 انتصار متتالي ليعادل انجاز مانشستر سيتي والذي حقق هذا الرقم في الفترة بين أغسطس وديسمبر 2017، تابع لايف مباراة LIVERPOOL علي يلاشوت بلس حصري.

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