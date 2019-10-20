اونلاين | شوووت Rashford:الان بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت Yalla bein شغال كورة ستار ماتش ليفربول بث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوووت Rashford:الان بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت Yalla bein شغال كورة ستار ماتش ليفربول بث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نضيره نادي ليفربول اليوم الأحد YALLA SHOOT ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز LIVERPOOL LIVE على ملعب أولد ترافورد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد

وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD2" بتعليق حفيظ

تشكيل الفريقين المتوقع للمباراة

ومن المتوقع أن يدخل نادي مانشستر يونايتد KORA LIVE مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو .

خط الدفاع : وان بيساكا ، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، أشلي يونج .

خط الوسط : ماكتوميناي، فريد ، ماتيتش .

خط الهجوم: دانييل جيمس، راشفورد، مارسيال .

Advertisements

يينما من المتوقع أن يدخل ليفربول المباراة KORA ONLINE بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع : روبرتسون – فان دايك – ماتيب – ترينت ارنولد

خط الوسط : هيندرسون – فابينيو – فينالدوم

الهجوم : محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني.

بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot أو KORA NOW.

كما يمكنكم متابعة البث بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE أو Liverpool LIVE.

ترتيب مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة YALLA SHOOT بينما يتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.