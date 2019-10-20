اونلاين | الشوط الثاني مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتدبث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول NOW GOAL

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بث مباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "أولد ترافورد"، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد مانشستر يونايتد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حفيظ الدراجي، كما تذاع أيضًا عبر قنوات Sport TV 1، RMC Sport 1، Canal + Sport France.

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد مانشستر يونايتد، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.

كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة Liverpool vs Manchester United.

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كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواصلة تفوقه في بطولة الدوري بتحقيق الفوز التاسع على التوالي، ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة Liverpool vs Manchester United.

كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد Liverpool، حيث يعول الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز على الثلاثي الهجومي المتمثل في الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو Salah LIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لإستعادة نغمة الإنتصارات من جديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد توقفها في أخر 3 جولات، حيث يعود الإنتصار الأخير للشياطين الحمر ليوم 14 سبتمبر الماضي أمام ليستر سيتي Liverpool vs Manchester United.

الأسطورة livehd7 لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Liverpool، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات دون التعرض لأي خسارة أو تعادل حتى الآن.