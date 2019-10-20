رياضة | مفاجأة.. إبراهيموفيتش يحدد وجهته القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. إبراهيموفيتش يحدد وجهته القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي عن الدوري الذي ينوي الانضمام له خلال الفترة القادمة.

إبراهيموفيتش يقرر الانضمام إلى الدوري الإيطالي

وألمح زلاتان إلى احتمالية انتقاله إلى أحد أندية الدوري الإيطالي الممتاز في الفترة القادمة.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لصحية "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "شاهدت فيلم ماردونا الأخير وأحببت علاقة الجمهور معه، سأحبذ فكرة تكرار ما فعله هناك، السان باولو سيكون ممتلئ معي وكذلك هناك العظيم أنشيلوتي".

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وتابع: "لا أقول أنني سأذهب هناك لأن القرار يعتمد على الكثير من الجوانب ولكن سأستمع لجميع العروض لكني أريد القتال، وإذا كنت سأعود مرة أخرى فأنني أرغب في تحقيق لقب الدوري الإيطالي".

وأنهى زلاتان حديثه قائلا: "عمري 38 عام ولدي حماسة الطفل ورغبة الفوز في المباريات، لكي أستمر في اللعب أحتاج إلى شيء يمكنه إبقاء النار مشتعلة داخلي".

مشاركات إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس

وقد شارك زلاتان إبراهيموفيتش في 16 مباراة مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي خلال هذا الموسم في بطولة الدوري الأمريكي الممتاز وسجل خلالهم 13 هدف وصنع 3 أهداف آخرين.