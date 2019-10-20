رياضة | مفاجآت بالجملة.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة مضيفه جالطة سراي التركي يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-

حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب

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خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - أودريزولا - ميندي

خط الوسط : كروس - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز - إيسكو

خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - يوفيتش - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - ردوريغو.