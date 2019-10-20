رياضة | رسميا.. اتحاد الكرة يرفض طلب الأهلي ويبلغه بالقرار النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. اتحاد الكرة يرفض طلب الأهلي ويبلغه بالقرار النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني الجونة والأهلي برفض تأجيل مباراتهما التي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يرفض طلب الأهلي ويبلغه بالقرار النهائي

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وكان الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق في بيان له رفضه خوض أي مباراة في الدوري إلا بعد لعبه مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة إلى موعد لاحق.

وقام مسئولو اتحاد الكرة بإبلاغ كلا الناديين برفض تأجيل المباراة إلى موعد لاحق.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور قد أعلنت عن طاقم حكام مباراة الجونة أمام الأهلي والذي يتكون من سعيد حمزة ويوسف البساطي وأحمد ساهر وشريف حسن حكما رابعًا.