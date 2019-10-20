رياضة | عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرص حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد.

وغادر عاشور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعرضه لإصابة خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني.

واشتكى عاشور من إصابة في القدم خلال مشاركته في التقسيمة، وغادر المران قبل نهايته حيث حاول الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق علاج اللاعب في أرض الملعب، لكن عاشور لم يتمكن من استكمال المران ليغادر الملعب برفقة طبيب الفريق.

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وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون واشتمل المران على جانب بدني وفني.



وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الجونة الأربعاء المقبل، على ملعب الأخير بالغردقة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس لبطولة الدوري الممتاز، ولكن إدارة الأحمر ترفض خوض أي مواجهة الا بعد لعب مباراة القمة المؤجلة، والتي كان مقررا لها السبت الماضي.

ويحتل المارد الأحمر حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 9 نقاط ويفصله نقطة وحيدة عن الزمالك الذي خاض مباراة أكثر من الأهلي.