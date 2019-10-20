رياضة | عاجل.. عقوبة كارثية تنتظر الأهلي حال عدم خوض مباراة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عقوبة كارثية تنتظر الأهلي حال عدم خوض مباراة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد الكرة المصري، أن مباراة الأهلي والجونة، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز، ستقام في موعدها.

وأكد مسئولو الجبلاية، أنه سيتم توقيع عقوبة على أي فريق يرفض خوض مباراته وينسحب من أي لقاء بالدوري الحالي 2019-2020 أيا كان الفريق.

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وتابع مصدر باتحاد الكرة، أنه سيتم خصم 9 نقاط من أى فريق ينسحب من مباراة بالدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020، بالإضافة لتوقيع غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه.

ولاتزال الأزمة مشتعلة حاليا بين الأهلي و اتحاد الكرة، بعدما أعلنت إدارة الأحمر عدم خوض لقاء الجونة المقرر له الأربعاء المقبل فى الجولة الخامسة للدوري إلا قبل خوضه لمباراة الزمالك التى كان مقرراً لها أمس السبت و تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

وأصدر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، بيانًا يؤكد احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتى كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن اتحاد كرة القدم، ورفض المجلس فى البيان ذاته وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية ورفضه خوض أى مباراة فى بطولة الدورى قبل أن يلعب الأهلى مباراته مع الزمالك التى تم تأجيلها.