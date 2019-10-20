رياضة | التعادل السلبي يحسم لقاء المنيا وسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم لقاء المنيا وسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق المنيا مع سوهاج سلبيا، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعه الأولي للقسم الثاني للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

وجاءت تشكيله المنيا علي النحو التالي: محمد حسانين، محمد آدم، برسوم محروس، أحمد كاستيلا، سايكو، مصطفي شعبان(الشوبكشي)، عمرو فيرون، عبدالعزيز الشاعر، محمد سماره، علي دياب، وائل علي.

كما جاءت تشكيل سوهاج علي النحو التابهاء صابر، محمد ثروت، محمد عبدالسميع، محمد حفظي، أحمد حاتم، أحمد جمال، جون مينا كونوديسي، إسلام طارق، عادل رجب، محمد صبري، محمود شعبان تريكه.

شوط متوسط المستوي

بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين حيث شهدت الدقيقة 1 حصول اللاعب عبدالعزيز الشاعر علي بطاقه صفراء نتيجه عرقله لاعب سوهاج، ثم في الدقيقة 4 احزر هدف لسوهاج لم يحتسب نتيجه التسلل، وفي الدقيقة 7 حصل محمد ثروت علي بطاقه صفراء نتيجه عرقله لاعب المنيا محمد سماره، ويتواصل الضغط لفريق بالوصول للمرمي.

وشهدت الدقيقة 23 تمريره من محمد سماره كاد أن ينفرد بها وائل علي لكنه يقع في التسلل، لكن في الدقيقة 27 تصويبه قويه من محمد عبدالسميع تعلو المرمي، ويواصل المنيا ضغطه على سوهاج، وفي الدقيقة 37 انفراد وفرصه هدف محقق يضيع من علي دياب، بعد تمريره رائعه من محمد سماره، ثم في الدقيقة 42 تصويبه من وائل علي تعلو المرمي بسنتمترات، واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

وانطلق الشوط الثاني بدون أي تغييرات، حيث شهد الشوط الثاني انطلاقه قويه من جانب الفريق الضيف سوهاج، لكن يرد المنيا بقوه في الدقيقة 8 علي فريق سوهاج بعرضيه من سايكو لكن لم يتمكن وائل علي من إسكانها الشباك، وفي الدقيقة 10 اجري المنيا أول تغيير له بنزول أحمد عصام مكان عبدالعزيز الشاعر، وفي الدقيقة 12 تصويبه قويه من سايكو كادت أن تسكن شباك سوهاج، وفي الدقيقة 17 حل كامل أحمد كامل مكان علي دياب، وفي الدقيقة 19 تصويبه مباغته من سايكو تخرج لركنيه، وفي الدقيقة 24 حصل عادل رجب علي بطاقه صفراء لتعطيل اللعب.

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وحصل مصطفي الشيبكشي علي بطاقه صفراء لعرقله لاعب سوهاج، وفي الدقيقة 26 أجري سوهاج أول تغيير له بنزول شعبان كمال مكان محمد عبدالسميع.

وفي الدقيقة 27 تصويبه قويه من جون مينا كونوديسي تصطدم ببرسوم محروس، ليرد وائل علي بكره لكن ضعيفه وسهله في يد حارس سوهاج.

وفي الدقيقة 30 اجري سوهاج التغيير الثاني له بنزول أحمد سعد مكان عادل رجب، وفي الدقيقة 33 اجري المنيا التغيير الثالث بنزول عمرو عثمان مكان وائل علي، عقبها يصوب أحمد عصام تصويبه لكن ضعيفه وسهله في يد حارس سوهاج، ويستمر الضغط لفريق المنيا، وفي الدقيقة 42 أجري سوهاج التغيير الثالث بنزول إبراهيم سيد مكان أحمد جمال عبدالفتاح، واحتسب حكم اللقاء 5دقائق وقت بدل ضائع حيث شهدت الدقيقة 46 عرضيه من محمد سماره لكن سهله في يد حارس سوهاج.

وفي الدقيقة 48 حصل برسوم محروس علي بطاقه صفراء نتيجه عرقله لاعب سوهاج، عقبها يطلق حكم اللقاء صافره النهايه بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأدار المباراه تحكيميا : وائل فرحان حكم ساحه، عاونه كل محمود كثير مساعد أول، وتامر سمير مساعد ثان، والحكم الرابع أشرف ربيع، وسعد أحمد أمين مراقب المباراة، وصلاح عبدالعظيم مراقب الحكام.