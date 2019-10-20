رياضة | إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي قائمة فريقه لمواجهة نظيره إف سي مصر غدًا الاثنين ضمن مباريات الجولة الخامىسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة المصري كلا من :-

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح

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خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي

خط الوسط : عمرو موسى، فريد شوقي، إيزي إيميكا، سعيدو سيمبوري، عمر كمال عبد الواحد، حسن علي، مفتاح طقطق، عماد فتحي، أيمن ندا، زياد فرج

خط الهجوم: أحمد جمعة، محمود وادي، أوستين أموتو.