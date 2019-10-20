رياضة | كلوب يتحدث عن سبب غياب صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يتحدث عن سبب غياب صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي عن سبب غياب نجم الفريق عن مواجهة مانشستر يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي.

غياب صلاح عن تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وتفاجئ الجميع بعدم تواجد المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول في تشكيل الفريق الأساسي ضد مانشستر يونايتد.

تصريحات كلوب عن سبب غياب صلاح

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وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عن صلاح: "‏صلاح لم يأتي هنا بسبب الإصابة هذا

هو الأمر ، الناس كانو يقولون بأنه سيشارك وانا لا اعلم لماذا أيقنو بذلك ، ربما سيكون جاهز في مباراة الأربعاء في دوري الابطال".

ترتيب مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة بينما يتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.