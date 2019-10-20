رياضة | مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد نجم الفريق الشاب

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يقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من تجديد عقد نجم الفريق الشاب خلال الفترة القادمة لضمان بقائه مع الفريق لفترة طويله.

اليونايتد يقترب من تجديد عقد أنخيل جوميز

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد الإنجليزي أنخيل جوميز لاعب وسط الفريق خلال الفترة القادمة.

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وأشارت الشبكة أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في تجديد عقد جوميز لضمان بقائه في النادي لفترة أطول نظرا للمستوى الجيد الطي يقدمه حاليا مع الفريق.

مشاركات أنخيل جوميز مع مانشستر يونايتد

وقد شارك أنخيل جوميز في 6 مباريات حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.