رياضة | برشلونة يراقب موهبة شالكة

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يراقب نادي برشلونة الإسباني الدولي المغربي أمين حارث للتعاقد معه في يناير المقبل بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.

وذكرت صحيفة "الأس" الإسبانية فإن برشلونة وضع لاعب الوسط المغربي صاحب الـ22 عامًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة بأن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة طلب من إدارة ناديه متابعة اللاعب استعدادًا لجلبه لصفوف البلوجرانا.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه ريال مدريد الذي يأتي في المركز الثاني بـ18 نقطة.