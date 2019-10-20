شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات يورجن كلوب عن محمد صلاح قبل إنطلاق الكلاسيكو الإنجليزي والان مع التفاصيل

خرج الفرعون المصرى محمد صلاح من قائمة الريدز لمواجهة مانشستر يونايتد، بعد قليل، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي فى تصريحات صحفية عن سبب غياب النجم المصري محمد صلاح عن لقاء اليوم أمام مانشستر يونايتد، فيما موعد عودته المنتظر.

وقال :،" مو ليس جاهزاً، هذه حقيقة الأمر".

وأضاف:،" لم يستطع التدرب مع الفريق، لا أعلم لماذا كان الجميع يقول إنه سوف يلعب، لم تكن هناك أي فرصة تقريبًا لمشاركته اليوم، ربما الأربعاء، علينا أن نرى".

وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولايتواجد النجم المصري محمد صلاح في قائمة التشكيل الأساسي برفقة الثنائي ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول لمباراة مانشستر يونايتد كالآتي:

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حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت - فان دايك - ماتيب - روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - مانى - فينالدوم.

خط الهجوم: أوريغي - فيرمينو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 2.

ويسعى ليفر بول الانجليزى لحصد نقاط المباراة، والاستمرار فى اعتلاء المقدمة بجدول ترتيب البريميرليج.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بالفوز في أول 8 جولات حيث جمع الريدز 24 نقطة، في المقابل يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط فقط.