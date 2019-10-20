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جمهور المملكة مصدوم من تصريحات تيري هنري بشأن الكرة

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سخر جمهور كرة القدم من تصريحات الفرنسي تيري هنري خلال تواجده بمهرجان اثراء الذي استضافه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي  للحديث عن الكرة في السعودية.

وكشف هنري مدرب موناكو السابق ان كل معلوماته عن الكرة في المملكة تتلخص في هدف سعيد العويران في مرمي المنتخب البلجيكي بمونديال كأس العالم عام 1994.

وزاد تهكم جماهير الساحرة المستديرة علي هنري لتماديه في كلمته التي كشف فيها انه لا يعلم اين يلعب مواطنه اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز المحترف حاليا في نادي الهلال ، لكنه عاد واوضح انه فقط يعرف ان اللاعب موجود في الدوري السعودي دون ذكر النادي المنتمي له .

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