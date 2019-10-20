شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

يتألق التاريخ مع ليفربول في مقر أكبر منافسيه يوم الأحد عندما يواجه مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد وذلك في تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة وفي الساعة السادسة ونصف بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت ابو ظبي.

سيصادف الشهر المقبل 33 عامًا على تعيين مانشستر يونايتد للسير أليكس فيرجسون ، الذي أعلن على الفور تقريبًا عن نيته إيقاف ليفربول عن منصبه ثم تابع تحقيقه الجريء على مدار الـ 26 عامًا القادمة وهناك 15 نقطة تفصل بين الفريقين بالفعل بعد ثماني مباريات فقط من الموسم ، وفاز ليفربول باللقب الثمانية حتى الآن هذا المصطلح مقارنة بفوزين فقط على يونايتد.

تراجع يونايتد منذ رحيل فير[سون كان دراماتيكياً ، مع سلسلة من المدراء بما في ذلك ديفيد مويز ولويس فان جال وخوسيه مورينيو والآن أولي جونار سولسكاير فشل في استعادة النادي إلى أي شيء بالقرب من أمجادهم السابقة جعل تفويض مدته ست سنوات أكثر من الصعب على المعدة من قبل صعود مانشستر سيتي وليفربول في ذلك الوقت.

لا شك في أن "سيتي" يظل بلا شك هذين الشررين من منظور يونايتد ، لكن حتى الآن هذا المصطلح يعتبر ليفربول هو من يسيطر على نفسه باعتباره القوة المهيمنة في كرة القدم الإنجليزية ، إلى الحد الذي ادعى فيه الرئيس التنفيذي بيتر مور الشهر الماضي أن الميرسيديرس هم الآن "مرة أخرى على جثم بهم".

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شهدت ثمانية انتصارات من ثمانية هذا الموسم تقدم ليفربول بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب ، وهو عجز كبير لتعويضه حتى بالنظر إلى الوقت الذي لا يزال فيه مبكراً في الموسم كما يوحي ذلك السجل المثالي ؛ كان من الممكن أن يفشلوا بسهولة في الفوز بمباريات ضد ساوثهامبتون وتشيلسي وشيفيلد يونايتد ، حيث تعرض خصومهم للتشطيب بشكل أفضل أو لم يرتكبوا أخطاء حاسمة.

فرصة تعادل علامة مانشستر سيتي على مدار 18 عامًا على ملعب أولد ترافورد هي إحدى الفرص التي سيستمتع بها فريق ليفربول ، وعلى الرغم من أنه ملعب لا يحمل الكثير من الذكريات الرائعة عن السنوات الأخيرة ، إلا أن الفجوة بين الجانبين في مصلحة ليفربول الآن أكثر مما كان عليه في أي مرحلة منذ تولى فيرجسون المسؤولية في عام 1986.

تشير الإشارات إلى ذلك الموسم قبل 33 عامًا بشكل خاص إلى أن مانشستر يونايتد يواجه أسوأ بداية له في الحملة منذ ذلك الحين في حالة فشله في الفوز يوم الأحد ، واستغرق الأمر بضعة أسابيع إضافية لإقالة رون أتكينسون في تلك المناسبة.

تم استبعاد بول بوجبا من قبل سولسكاير بسبب إصابة في الكاحل ، في حين أن ديفيد دي جيا يعاني من إجهاد في الفخذ أثناء تأديته للخدمة الدولية مع أسبانيا ومن غير المرجح أن يتعافى في الوقت المناسب ليوم الأحد تمتد مخاوف إصابة المضيفين أكثر بكثير من مجرد أسماء النجمين أيضًا .

تشكيل مان يونايتد المتوقع: روميرو. وان بيساكا ، ليندلوف ، ماجوير ، يونغ ؛ تومناي، ماتيتش. لينجارد ، ماتا ، جيمس ؛ راشفورد.

تشكيل ليفربول المتوقع:أليسون. ألكساندر أرنولد ، ماتيب ، فان ديك ، روبرتسون ؛ هندرسون ، فابينيو ، ميلنر ؛ صلاح ، فيرمينو ، ماني.