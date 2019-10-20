دكتور اجتماعي: هذه نصيحتي للاعبين والجماهير لتحقيق آسيا

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365:

تحدثت صحيفة “الخليج 365” مع الدكتور أحمد بن فهد الحمده، عضو هيئة التدريس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للحوار حول مباراة إياب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال السعودي والسد القطري، فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والنفسية للفريق الهلالي وجماهيره، وحلم تحقيق البطولة الآسيوية.

وقال الدكتور الحمده، خلال حديثه، إن “فوز الهلال في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1 نتيجة مطمئنة نفسيًا للجماهير واللاعبين؛ لكن في نفس الوقت عالم كرة القدم لا يوجد به مستحيل، وما أشاهده في مواقع التواصل الاجتماعي من تفكير بعض الجماهير ووسائل الإعلام في مباراة النهائي وكأن الفريق الهلالي وصل رسميًا أمر خاطئ جدا، إذ أنه قد ينعكس بثقة كبيرة مفرطة على اللاعبين، تفقدهم التركيز في المباراة”.

وأضاف “الحمده”: “من ناحية النتائج؛ السد خسر مباراتين محليتين بنتائج كبيرة، ومن الواضح أن الفريق بعد الخسارة من الهلال بدأ في التفكير بلقاء الإياب، وأصبحت المباراة من أولويات الفريق، عكس الهلال الذي يمر بظروف نفسية رائعة في الوقت الحالي حيث يكسب خارجيًا و محليًا”.

وحول ما يجب أن تفعله إدارة الهلال في الوقت الراهن قال: “إدارة الزعيم منذ استلامها المهام الإدارية من الواضح أنها اهتمت بالبطولة الآسيوية، وأصبحت البطولة هدف رئيس لهذا الموسم، وما يميز الإدارة حتى الآن أن كل مباراة يدخل فيها الفريق يشعر اللاعبين بأهميتها والهدف الوحيد هو الفوز في أي مباراة، بتلك الروح شاهدنا الهلال متفوقًا آسيويا ومتصدرًا محليًا، وأنصح الإدارة بمواصلة عملها الناجح، وعدم تحجيم البطولة لدى اللاعبين ومحاولة تهيئتهم نفسيًا لكل مباراة يخوضونها، وإشعار اللاعبين بأنهم قادرين على تحقيق أهداف الفريق هذا الموسم”.

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ووجه “الحمده” رسالة، للاعبي الفريق، ناصحًا إياهم بـ”التركيز داخل المستطيل الأخضر، وإدراك مدى قوة جماهيرية فريقهم، وأن الجمهور هو الداعم الأول والأخير، ومتى ما أسعدوا هذه الجماهير سينعكس إيجابًا، وعليهم أيضًا ألا يلتفتوا إلى بعض الأحاديث في مواقع التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام؛ فبعض هذه الأحاديث تسبب الضغط النفسي العالي، وبالتالي يدخل اللاعب في دوامة يصعب الخروج منها، خصوصًا في الأوقات الصعبة”.

وأضاف: “لتحقيق الهدف لابد من التركيز عليه بهدوء وثقة وعدم الإفراط في التفكير؛ حتى لا يصبح الأمر أكثر تعقيدًا على الفريق”.

وعن جماهير الهلال، وكيف يتعاملون مع الفريق في هذه الأوقات، قال: “يعلم الجميع أن الجماهير تطمح بأن يكون فريقها بطلاً دائمًا، وأن يحقق كل شيء، وأنه لا يصعب عليه تحقيق أي هدف، وفي نفس الوقت؛ لابد للجماهير أن تدرك بأن الفريق قادر على تحقيق هذه البطولة، ولكن في المقابل يجب على الجمهور أن يدعم اللاعبين ومجلس الإدارة، وتخفيف الانتقاد عنهم في الوقت الحالي”.

واختتم “الحمده” حديثه مؤكدا أنه “متى ما وجد الدعم الجماهيري للاعبين وتعزيز ثقافة دعم اللاعب؛ ستكون النتيجة إيجابية للفريق وسيكون العامل النفسي لدى اللاعب كبير وتخف الضغوطات عليهم”.

كما وجه الدكتور الاجتماعي رسالة بعيدًا عن الرياضة قائلا فيها: “الفشل ليس نهاية الحياة أو المطاف، لابد للإنسان أن يتعلم ويحاول كيف أن يتجاوز الفشل، وطريق النجاح ليس سهلاً، ولكن بالمحاولة ستنجح، أن تحاول وتفشل ثم تحاول خير من أن تفشل ولا تقاوم الفشل”.