شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد إقامة مباراة الأهلي القادمة في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ذكر بيان للاتحاد، الأحد، أن الأهلي سيواجه الجونة، الأربعاء 23 أكتوبر الجاري.

ويدير اللقاء طاقم مصري مكون من: سعيد حمزة ويوسف البساطي وأحمد ساهر، وشريف حسن حكما رابعا.

كان الأهلي أعلن، في وقت سابق، عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مباراة القمة أمام الزمالك.