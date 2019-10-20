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اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي القادمة

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أحمد منصور 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد إقامة مباراة الأهلي القادمة في الجولة الخامسة ضمن منافسات الممتاز.

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ذكر بيان للاتحاد، الأحد، أن الأهلي سيواجه الجونة، الأربعاء 23 أكتوبر الجاري.

ويدير اللقاء طاقم مصري مكون من: سعيد حمزة ويوسف البساطي وأحمد ساهر، وشريف حسن حكما رابعا.

كان الأهلي أعلن، في وقت سابق، عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مباراة القمة أمام الزمالك.

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