شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي القادمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد إقامة مباراة الأهلي القادمة في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
ذكر بيان للاتحاد، الأحد، أن الأهلي سيواجه الجونة، الأربعاء 23 أكتوبر الجاري.
ويدير اللقاء طاقم مصري مكون من: سعيد حمزة ويوسف البساطي وأحمد ساهر، وشريف حسن حكما رابعا.
كان الأهلي أعلن، في وقت سابق، عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مباراة القمة أمام الزمالك.
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