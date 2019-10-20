شكرا لقرائتكم طبيب المقاولون عن غصابة الشيمى: اللاعب يحتاج 10 أيام للعودة من جديد للملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن حجم إصابة أحمد الشيمي لاعب ذئاب الجبل والذي تعرض لتدخل عنيف من فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام على ملعب السلام، والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1.

وقال وائل نبيل في تصريحات لـ الخليج 365، أن الشيمي تعرض لإصابة الجذع في الكاحل والتي تحتاج لفترة علاجية من أسبوع إلى عشرة أيام، وهو ما يعني أن اللاعب يغيب عن مباراة المقاولون والجونة المقرر إقامته الأحد المقبل.

ومنح عماد النحاس لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يعود ذئاب الجبل إلى التدريبات غداً الاثنين على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر استعداداً لمواجهة الجونة الأحد المقبل بمنافسات الجولة السادسة.

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وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، فيما رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 10 فى المركز الأول متفوقاً على الأهلى صاحب المركز الثانى بنقطة واحدة.

من جهته وجه عماد النحاس الشكر للاعبى الفريق على الأداء أمام الزمالك، موضحا أن المقاولون تقدم بهدف وتعادل الزمالك بهدف من ركنية ومن وحى خيال الحكم الذى احتسب الركنية، وفقا لقوله.