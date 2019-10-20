شكرا لقرائتكم الزمالك ينفى إصدار بيانات تخص أزمات الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مجلس ادارة الزمالك اصدار أى بيانات حول أزمات الدورى المصري الممتاز عقب تأجيل لقاء القمة.

وجاء بيان الزمالك كالتالى:

"يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور عن عدم صدور أي بيانات رسمية، وأن ما نشر من بيان صباح اليوم غير صحيح ولا علاقة له بالنادي ومجلس إدارته".

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وتابع البيان :"يهيب مجلس إدارة الزمالك كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يخص نشر بيان لا يخص النادي وغير صحيح، بشأن مسابقة الدوري المصري الممتاز وتأجيل المباريات من عدمها".

وختم بيان القلعة البيضاء :"يؤكد مجلس إدارة الزمالك أن أي توضيح أو قرار رسمي يصدر يكون عن طريق المستشار مرتضى منصور ويعلن بشكل رسمي عبر موقع النادي أو برنامج النادي وذلك من أجل ضمان المصداقية وعدم منح الفرصة للمتربصين للزج بأسم النادي في أمور غير صحيحة".