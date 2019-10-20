شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. مروان محسن يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي على ملعب التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم على ملعب التتش، تحت اشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل بالنادي للتعافي من إصابته الأخيرة في “الوجه”.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق على متابعة مران اللاعب و الاطمئنان على حالته والتعرف على مدى استجابته لفترة التأهيل، فى ظل معاناته من كسر فى عظمة الوجة الأمر الذي يحتاج للعلاج لمدة شهر من الأن.

وخاض مروان محسن جلسة في الجيم، وبعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش، وذلك في إطار البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعي