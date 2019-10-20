شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. مروان محسن يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي على ملعب التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخاض مروان محسن جلسة في الجيم، وبعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش، وذلك في إطار البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعي
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