شكرا لقرائتكم سيف عيسى يحصد فضية التايكوندو ببطولة الجائزة الكبرى فى بلغاريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتوج عيسى بالفضية بعد الخسارة أمام لاعب الأردن بنتيجة 13/10 ، ليحصد الفضية .

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وكان اللاعب قد تغلب على لاعب البرازيل فى قبل النهائى بنتيجة 19/9 ،قبل أن يخسر فى نهائى البطولة .

وتخوض مصر منافسات البطولة بستة 3 سيدات و3 رجال وهم: نور حسين، ورضوى رضا، وهداية ملاك، ومعاذ نبيل، وعبد الرحمن وائل، وسيف عيسى ويقود الفريق فنيًا المدير الفني المكسيكي اوسكار سالازار والمدرب محمد مجدي. ويرأس البعثة محمد عبد المنعم.