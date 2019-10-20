شكرا لقرائتكم سيف عيسى يحصد فضية التايكوندو ببطولة الجائزة الكبرى فى بلغاريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتوج عيسى بالفضية بعد الخسارة أمام لاعب الأردن بنتيجة 13/10 ، ليحصد الفضية .
وكان اللاعب قد تغلب على لاعب البرازيل فى قبل النهائى بنتيجة 19/9 ،قبل أن يخسر فى نهائى البطولة .
وتخوض مصر منافسات البطولة بستة 3 سيدات و3 رجال وهم: نور حسين، ورضوى رضا، وهداية ملاك، ومعاذ نبيل، وعبد الرحمن وائل، وسيف عيسى ويقود الفريق فنيًا المدير الفني المكسيكي اوسكار سالازار والمدرب محمد مجدي. ويرأس البعثة محمد عبد المنعم.
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