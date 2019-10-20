شكرا لقرائتكم موعد افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة بمصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تقام مباراة الافتتاح لأمم افريقيا يوم 8 نوفمبر وتجمع المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب أمام منتخب مالي فى السابعة مساءاً باستاد القاهرة الدولي.
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.
من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة بمصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.