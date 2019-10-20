شكرا لقرائتكم طبيب المقاولون: طاهر يقترب من اللحاق بمباراة الجونة فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في تصريحات لـ الخليج 365، أن طاهر يسير بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي وبات قريباً من اللحاق بمباراة المقاولون أمام الجونة التي تقام الأحد المقبل بمنافسات الجولة السادسة، إلا أن مشاركته ترجع إلى الجهاز الفني الذي رفض المجازفة باللاعب حفاظاً على سلامته.
كان المقاولون قد خسر في المباراة الأخيرة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الخامسة، وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، فيما رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 10 فى المركز الأول متفوقاً على الأهلى صاحب المركز الثانى بنقطة واحدة.
من جهته وجه عماد النحاس الشكر للاعبى الفريق على الأداء أمام الزمالك، موضحا أن المقاولون تقدم بهدف وتعادل الزمالك بهدف من ركنية ومن وحى خيال الحكم الذى احتسب الركنية، وفقا لقوله.
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