شكرا لقرائتكم رغم الأزمة.. الأهلي يواصل استعداداه بمران شاق بملعب التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المساعد، واشتمل المران على جانب بدني تحت اشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في وسط الملعب بمشاركة حارسين.

ويواصل الأهلي تحضيراته للفترة المقبلة، وحرص فايلر، على تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وشهد المران حماسا كبيرا من اللاعبين، وخصص رينيه فايلر فقرة في مران الفريق اليوم للتدريب على الجانب الخططي، وخصص فايلر، فقرة خاصة للمدافعين، وركز على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء والحديث مع اللاعبين داخل أرض الملعب لمطالبتهم بتنفيذ التعليمات الخاصة بالتحرك وبداية الهجمة.

يذكر أنه مازالت هناك أزمة قائمة بين الأهلى واتحاد الكرة بشأن إقامة مباراة الجونة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل باستاد الجونة فى الجولة الخامسة حيث يرفض الفريق الأحمر خوض اللقاء إلا بعد أن يخوض لقاء القمة أمام الزمالك والتى تم تأجيلها لأسباب أمنية وهو ما يرفضه مسئولى إتحاد الكرة الذين يتمسكون بإقامة لقاء الأهلى والجونة فى موعده لانتظام المسابقة ومازال الموقف شائك بالرغم من أن اتحاد الكرة أعلن عن طاقم التحكيم الخاص باللقاء وهو سعيد حمزة .