شكرا لقرائتكم رغم موقف المباراة الغامض.. اتحاد الكرة يعين سعيد حمزة حكما للأهلى والجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم موقف المباراة الغامض حتى هذه اللحظة، عين اتحاد الكرة سعيد حمزة حكما لمباراة الأهلى والجونة المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الخامسة من الدورى. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - أسوان / إنبي : محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد نوفل وصالح محمد عفيفي ومعهم عصام بكر حكما رابعا. - وادي دجلة / مصر للمقاصة : محمد الحنفي وأحمد عطية وسيد نافع .. وعلي السعيد حكما رابعا. الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - الجونة / الأهلي : سعيد حمزة ويوسف البساطي وأحمد ساهر .. وشريف حسن حكما رابعا. Advertisements الخميس 24 أكتوبر 2019 - حرس الحدود / الاتحاد السكندري : جهاد جريشة وأحمد لطفي وأسامة عبد اللطيف .. ومحمود ناصف حكما رابعا. وكانت لجنة الحكام قد أعلنت عن طاقمي تحكيم مباراتي الغد ضمن الأسبوع الخامس على النحو التالي: الاثنين 21 أكتوبر 2019 - الانتاج الحربى / بيراميدز: محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفى وايمن العقاد..ومحمد الشرقاوى حكما رابعا - المصرى / اف سى مصر: محمد حسن ويعاونه هشام الدسوقى واحمد شاهين..وعلى الكيكى حكما رابعا

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