شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما فاز بنى سويف بأقل مجهود على شبان قنا بهدفين نظيفين ، بينما حسم التعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما مباراة ديروط وتليفونات بنى سويف والذى شهد خناقات وضرب عقب إطلاق حكم المباراة محمد معروف صافرة نهاية المباراة اعتراضا من جماهير ديروط على هدف التعادل للتليفونات ، كما تعادل بترول أسيوط وطهطا سلبيا ، والإعلاميين والبنك الأهلى بهدف لمثله .
بتلك النتائج يحتل بنى سويف المركز الأول للمجموعة برصيد ثلاث نقاط ، يليه الفيوم بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف ، بينما يأتى ديروط وتليفونات بنى سويف فى المركز الثالث والرابع بنقطة وحيدة .
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