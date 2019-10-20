شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت نتائج مباريات المجموعة الأولى " الصعيد " بدورى القسم الثانى عن تعادل المنيا وسوهاج سلبيا فى قمة مباريات الأسبوع فى لقاء شهد شد وجذب بين الفريقين ليقتسما نقاط المباراة ويرتفع رصيدهما إلى نقطة لكل فريق .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة فجر الفيوم بقيادة محمد محسن أبو جريشة فى التجربة الأولى له كمدير فنى بالقسم الثانى كبرى المفاجأت بتحويل خسارته أمام الألومنيوم بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى الخمس دقائق الأخيرة من عمر اللقاء .

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كما فاز بنى سويف بأقل مجهود على شبان قنا بهدفين نظيفين ، بينما حسم التعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما مباراة ديروط وتليفونات بنى سويف والذى شهد خناقات وضرب عقب إطلاق حكم المباراة محمد معروف صافرة نهاية المباراة اعتراضا من جماهير ديروط على هدف التعادل للتليفونات ، كما تعادل بترول أسيوط وطهطا سلبيا ، والإعلاميين والبنك الأهلى بهدف لمثله .

بتلك النتائج يحتل بنى سويف المركز الأول للمجموعة برصيد ثلاث نقاط ، يليه الفيوم بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف ، بينما يأتى ديروط وتليفونات بنى سويف فى المركز الثالث والرابع بنقطة وحيدة .