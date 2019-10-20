شكرا لقرائتكم ناصر عباس: إلغاء الحكم الإضافى أثر على زيادة الأخطاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الحكم الدولي السابق ناصر عباس عن أداء الحكام بعد مرور أربع جولات من عمر مسابقة الدوري العام، في ظل الانتقادات العديدة التي توجه إلى قضاة الملاعب في الفترة الأخيرة.

ويرى ناصر عباس أن مستوى الحكام حتى الآن في ظل مرور أربع جولات من عمر مسابقة الدوري العام يمكن تقديره بالمستوى "جيد"، مشيراً إلى أن الأخطاء التحكيمية لم تكن مؤثرة سوى في بعض المباريات القليلة.

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أضاف عباس في تصريحات لـ الخليج 365، أن إلغاء الحكم الإضافي كان قرار غير مفهوم على أي أساس تم اتخاذه، وفاجأ الحكام خاصة أن الحكم اعتاد على وجود الحكم الاضافي لمدة موسمين وإلغاءه أثر على زيادة الأخطاء وكان يجب أن يتم اتخاذ هذا القرار وتطبيقه بشكل تدريجي يمهد للحكم الاستغناء عن هذا العنصر الاضافي.

وعن تطبيق الفار، يرى عباس أن تطبيق الفار في مصر يحتاج إلى إمكانيات ليست مادية فقط بل يجب تدريب الحكام للتعامل مع هذا التطبيق الذي يرى أنه عنصر مساعد وفعال سيضيف الكثير للحكام.