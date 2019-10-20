شكرا لقرائتكم ناصر عباس: إلغاء الحكم الإضافى أثر على زيادة الأخطاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف عباس في تصريحات لـ الخليج 365، أن إلغاء الحكم الإضافي كان قرار غير مفهوم على أي أساس تم اتخاذه، وفاجأ الحكام خاصة أن الحكم اعتاد على وجود الحكم الاضافي لمدة موسمين وإلغاءه أثر على زيادة الأخطاء وكان يجب أن يتم اتخاذ هذا القرار وتطبيقه بشكل تدريجي يمهد للحكم الاستغناء عن هذا العنصر الاضافي.
وعن تطبيق الفار، يرى عباس أن تطبيق الفار في مصر يحتاج إلى إمكانيات ليست مادية فقط بل يجب تدريب الحكام للتعامل مع هذا التطبيق الذي يرى أنه عنصر مساعد وفعال سيضيف الكثير للحكام.
كانت هذه تفاصيل خبر ناصر عباس: إلغاء الحكم الإضافى أثر على زيادة الأخطاء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.