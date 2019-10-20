شكرا لقرائتكم أيمن دجيش : أخطاء الحكام واردة في العالم كله وحدوثها شئ طبيعي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الحكم الدولي السابق أيمن دجيش على أخطاء الحكام وردود الفعل السريعة من الأندية تجاهها بعد مرور أربع جولات من عمر مسابقة الدوري العام .

و يرى الحكم الدولي أيمن دجيش أن أخطاء الحكام واردة في العالم كله وحدوثها شئ طبيعي طالما أننا نعتمد على العنصر البشري، ولكن يجب أن يتفادى الحكام الأخطاء التي قد تؤثر على نتيجة المباراة.

أضاف الحكم الدولي في تصريحات لـ "الخليج 365، أن الحكم الخامس لم يضف جديداً إلى المنظومة التحكيمية في مصر وقرار إلغاءه كان صائباً.

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وعن تجربة الفار، أكد دجيش أنها تمثل الحل السريع لأزمات الحكام ففي مباراة مثل مباراة الاتحاد السكندري و وادي دجلة والتي أقيمت بالأسبوع الرابع وشهدت إلغاء هدف صحيح، ما كان الحكم سيتخذ هذا القرار اذا راجع الفار وأعاد الهدف.

واستطرد الحكم الدولي، يجب أن يركز الحكام بشكل أكبر في الفترة المقبلة وأن تعمل اللجنة على توسيع مجال التدريب العملي والتخلي عن فكرة التدريب في القاعات.