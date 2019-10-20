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شكرا لقرائتكم صور.. ختام بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة (1)
بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة (2)
وحصد منتخبنا الوطني المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات زوجي الرجال بفريق مكون من أدهم حاتم وأحمد صلاح، فيما كان المركز الأول من نصيب الجزائر، وذهبت الميدالية الفضية لفريق بولندا.
كما حصد منتخبنا أيضا المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات زوجي السيدات بفريق مكون من، هادية حسنى وضحى هاني، فيما كان المركزين الأول والثاني من نصيب لاعبات المنتخب الهندي.
بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة (3)
وفي منافسات زوجي المختلط حل منتخبنا الوطني في المركز الثالث بفريق مكون من أدهم حاتم وضحى هاني، وأيضا كان المركزين الأول والثاني من نصيب لاعبي ولاعبات الهند.
بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة (4)
وشهدت البطولة مشاركة 31 منتخب وهم، "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - أسكتلندا - أيرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".
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