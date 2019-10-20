شكرا لقرائتكم صور.. ختام بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتمت اليوم منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الخامسة، والتي أقيمت خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري، على صالة 4 بمجمع االصالات المغطاة في استاد القاهرة.



بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة (1)

وحصد لاعب منتخب آذربيجان آدي ريسكي المركز الأول في منافسات الفردي رجال، فيما حل في المركز الثاني لاعب منتخب التشيك ميلان لوديك، وفي منافسات فردي سيدات، جاءت لاعبة منتخب ميانمار زات هتار في المركز الأول، وفي المركز الثاني حلت لاعبة منتخب ويلز جوردان هارت.



بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة (2)

وحصد منتخبنا الوطني المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات زوجي الرجال بفريق مكون من أدهم حاتم وأحمد صلاح، فيما كان المركز الأول من نصيب الجزائر، وذهبت الميدالية الفضية لفريق بولندا.

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كما حصد منتخبنا أيضا المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات زوجي السيدات بفريق مكون من، هادية حسنى وضحى هاني، فيما كان المركزين الأول والثاني من نصيب لاعبات المنتخب الهندي.



بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة (3)

وفي منافسات زوجي المختلط حل منتخبنا الوطني في المركز الثالث بفريق مكون من أدهم حاتم وضحى هاني، وأيضا كان المركزين الأول والثاني من نصيب لاعبي ولاعبات الهند.



بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة (4)

وشهدت مراسم التتويج حضور مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، وإسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة .

وشهدت البطولة مشاركة 31 منتخب وهم، "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - أسكتلندا - أيرلندا - بيرو - ميانمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".