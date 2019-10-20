شكرا لقرائتكم محمد فايز يتقدم باستقالته من تدريب الشرقية .. وإدارة النادي توافق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووافق مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت، على الاستقالة التي تقدم بها فايز، حيث بدأ مفاوضاته مع أكثر من مدرب لتولي تدريب الفريق ومن المنتظر أن يقوم مسئولو النادي بفسخ التعاقد مع فايز مساء اليوم الأحد عقب الجلسة التي ستجمع بينهما.
وكان فريق الشرقية قد تأهل للدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس مصر بعدما فاز على بلبيس وأبو كبيرويشارك فريق الشرقية في دوري الدرجة الثالثة بالمجموعة العاشرة، حيث استهل مشواره في المسابقة بالتعادل سلبيًا أمام مركز شباب ديرب نجم بدون أهداف.
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