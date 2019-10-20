شكرا لقرائتكم دالي بليند: "سوء" أياكس قد يخدع تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف دالي بليند مدافع أياكس أمستردام أن فريقه ربما خدع كشافي تشيلسي، بعد أن قدم أسوأ أداء له خلال عامين قبل أن يهزم فالفايك متذيل الدوري الهولندي لكرة القدم يوم السبت.

وفاز أياكس خارج ملعبه 2-1 لينفرد بفارق ثلاث نقاط في الصدارة ويرى بليند أن فريقه كان محظوظاً بتحقيق الانتصار قبل أيام من مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وقال اللاعب البالغ عمره 29 عاماً للتلفزيون الهولندي: أعتقد أنها أسوأ مباراة لنا في آخر عامين. نحن محظوظون بالخروج بالفوز لأننا لم نتحل بالتنظيم ولم نلعب بشراسة، من الجيد الفوز في مثل هذه المباريات السيئة، لكن يجب أن نستعيد التركيز وأن نضمن عدم تكرار هذا الأمر على الإطلاق، لكننا نتمنى النجاح في خداع مراقبي تشيلسي وإذا فعلنا ذلك فقد أنجزنا المهمة.

وفاز أياكس في أول مباراتين بالمجموعة الثامنة بدوري الأبطال على ليل فالنسيا، ويمكنه قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور المقبل إذا فاز بملعبه على تشيلسي الذي جمع ثلاث نقاط من مباراتين.