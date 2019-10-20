شكرا لقرائتكم ألافيس يهزم سلتا بهدفين ويبتعد عن دائرة الخطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ابتعد فريق ديبورتيفو ألافيس خطوة مهمة عن دائرة الخطر بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه سلتا فيغو بهدفين يوم الأحد في المرحلة التاسعة للمسابقة.

وحسم ألافيس الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم ليساندرو ماغايان بهدف في الدقيقة 50 ثم أضاف لوكاس بيريز مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وتقدم ألافيس إلى المركز الثالث عشر بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة فيما ظل سلتا فيغو في المركز الثالث من القاع برصيد تسع نقاط.