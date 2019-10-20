بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × مانشستر يونايتد

كتب: ضياء السقا
يستضيف مانشستر يونايتد، نظيره ليفربول، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
استبعد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، النجم اللمصري محمد صلاح من قائمة فريقه، أمام مانشستر يونايتد، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.
وجاء تشكيل كلوب الأساسي كالتالي:
الحارس: أليسون
الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أليكساندر آرنولد
الوسط: ويجنالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون
الهجوم: روبيرتو فيرمينو - أوريجي- ماني
على الجانب الأخر، أعلن أولي سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد التشكيلة الأساسية، وجاءت كالتالي
تشكيل مانشستر يونايتد
في حراسة المرمى : دي خيا
في خط الدفاع : بيساكا – هاري ماجواير – ليندوف – توانزيبي
في خط الوسط : مكتومي - فريد- جيمس- أندرس- يونج
في خط الهجوم : راشفورد
بث مباشر:
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