كلوب يصدم جماهير ليفربول بتشكيله أمام مانشستر يونايتد.. تعرف على موقف صلاح

كتب: ضياء السقا

استبعد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، النجم اللمصري محمد صلاح من قائمة فريقه، أمام مانشستر يونايتد، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ويواجه ليفربول، في الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل كلوب الأساسي كالتالي:

الحارس: أليسون

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أليكساندر آرنولد

الوسط: ويجنالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: روبيرتو فيرمينو - أوريجي- ماني

على الجانب الأخر، أعلن أولي سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد التشكيلة الأساسية، وجاءت كالتالي

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تشكيل مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى : دي خيا

في خط الدفاع : بيساكا – هاري ماجواير – ليندوف – توانزيبي

في خط الوسط : مكتومي - فريد- جيمس- أندرس- يونج

في خط الهجوم : راشفورد