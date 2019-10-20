إنتر ينجو من انتفاضة ساسولو في مباراة مثيرة من سبعة أهداف









اسماء السيد - سجل كل من روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز هدفين خلال فوز إنتر ميلان المثير 4-3 على مضيفه ساسولو بعد أن نجا من انتفاضة متأخرة في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم الأحد.

افتتح مارتينيز التسجيل بعد دقيقتين من البداية قبل أن يتعادل دومينيكو بيراردي لكن لوكاكو أعاد التقدم لإنتر بتسديدة قوية ثم هز الشباك مجددا من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

ووسع مارتينيز الفارق إلى 4-1 من علامة الجزاء بعد العودة من الاستراحة لكن ساسولو انتفض وسجل هدفين عبر فيليب ديوريتشيتش وجيريمي بوجا. وتوترت أعصاب فريق المدرب أنطونيو كونتي في الدقائق الأخيرة مع ضغط أصحاب الضيافة لانتزاع تعادل تاريخي.

وقال لوكاكو لخدمة دي.ايه.زد.إن الرياضية عبر الانترنت "فعلنا كل شيء على نحو صحيح في الشوط الأول وكان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني".

وأضاف مهاجم بلجيكا "بمجرد التقدم 3-1 ثم 4-1 كان يجب أن تنتهي المباراة. الأمر الايجابي هو تحقيق النقاط الثلاث لكننا نحتاج للدفاع بشكل أفضل".

وبهذه النتيجة يحتل إنتر المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس المتصدر بينما يتفوق بأربع نقاط على أتلانتا الثالث في جدول الترتيب.

وحقق إنتر انطلاقة مثالية في الدوري حتى خسارته 2-1 بملعبه أمام يوفنتوس قبل فترة التوقف الدولية ليفقد الصدارة.

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ودخل ساسولو، الذي تسبب في مشاكل لقطبي ميلانو في المواسم الأخيرة، اللقاء منتشيا بعدم الخسارة في آخر خمس مواجهات مع إنتر.

ونال ساسولو حافزا أكبر قبل اللقاء عند بث لقطات لمالك النادي السابق جيورجيو سكوينزي الذي توفي في وقت سابق هذا الشهر.

لكن صاحب الضيافة تأخر في النتيجة بعد دقيقتين فقط بفضل تسديدة جانبية متقنة من مارتينيز.

وتعادل بيراردي بعد إنهاء بارع لهجمة بتسديدة من زاوية ضيقة وبعدها ألغى الحكم هدفا لكل فريق بسبب مخالفة ضد لوكاكو وتسلل على ساسولو.

ووضع لوكاكو بصمته بتسديدة تجاوزت الحارس أندريا كونسيلي ليعيد التقدم لإنتر ثم أضاف هدفا جديدا من ركلة جزاء بعد عرقلة ضد مارتينيز.

وبدا أن إنتر ضمن الفوز حين أحرز مهاجم الأرجنتين هدفه الشخصي الثاني من علامة الجزاء بعد مخالفة لصالح نيكولو باريلا.

لكن ديوريتشيتش قلص الفارق سريعا ثم أنعش بديله بوجا آمال ساسولو بتسجيل هدف آخر بمجهود فردي قبل تسع دقائق على النهاية لكن التعادل المنشود لم يتحقق في النهاية.

ملخص مباراة إنتر وساسولو: